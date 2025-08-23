По словам Владимира Зеленского, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале о введении санкций против 167 компаний и физлиц из некоторых стран, якобы ведущих бизнес с Россией. Соответствующие указы на его сайте пока не опубликованы.

По его словам, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой. Еще против 28 граждан разных стран Украина ввела санкции самостоятельно.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ и антиукраинской пропаганде. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.