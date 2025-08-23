По данным бывшего начальника штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов", они укомплектованы лишь на треть

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Боевые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) укомплектованы лишь на треть, они не могут держать оборону. Об этом заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов" (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

"Бригады стоят на линии фронта с укомплектованностью 30%, - сказал он в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). - По уставу они вообще небоеспособны. Однако им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут".

По его словам, то, что называется резервами, - это переброска подразделений с одного участка на другой.

Кротевич считает, что даже масштабная мобилизация не решит проблем ВСУ.

"Даже если завтра условно за один день в армию мобилизуют 100 тысяч украинских военнослужащих, они пройдут месячный базовый курс и попадут в войска, это изменит обстановку буквально на пару недель, а потом все снова вернется туда, где было", - сказал Кротевич.

12 августа в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. В тот же день главком ВСУ Александр Сырский сообщил о направлении в район Доброполья резервов. В частности, туда был переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ).