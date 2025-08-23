Канцлер Германии отметил, что потенциальный мир требует терпения

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине требуется терпение, и подчеркнул, что это будет довольно сложной задачей.

"Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал Мерц на партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии. Однако он отметил, что потенциальный мир на Украине требует терпения. В то же время канцлер ФРГ указал на то, что "все" должны понимать, насколько "сложной" будет эта задача на протяжении недель или даже месяцев.

"Мы сделали первые шаги", - утверждал Мерц. "Но позвольте мне привести аналогию: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров", - добавил он.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

19 августа в Вашингтоне состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.