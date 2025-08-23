Нидерландские правые выступили за депортацию украинских мужчин

Также правая Партия свободы предлагает приостановить все программы по воссоединению семей беженцев и усилить органы полиции, занимающиеся делами иностранцев

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Нидерландская крайне правая Партия свободы в случае прихода к власти намерена сделать исключение из директивы ЕС о "временной защите", которое позволит депортировать украинских мужчин. Об этом говорится в программе партии, подготовленной к досрочным парламентским выборам.

"Вооруженным силам Украины нужны новые люди. В этой связи мы, придя к власти, будем отправлять совершеннолетних украинских мужчин из Нидерландов обратно в их страну", - отмечается в документе. Также партия предлагает приостановить все программы по воссоединению семей беженцев и усилить органы полиции, занимающиеся делами иностранцев.

Досрочные выборы были назначены в Нидерландах после того, как правящая коалиция развалилась в результате выхода из нее Партии свободы. Они пройдут 29 октября.