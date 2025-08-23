Экономика страны стоит на грани коллапса, вероятно, придется повышать налоги

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании может быть вынуждено обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за экономических проблем. Такое мнение выразил профессор Кембриджского университета Яджит Чадха, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

"Я могу себе представить, что это (помощь МВФ - прим. ТАСС) произойдет, и в этом случае мы окажемся в тяжелом положении. Мы не сможем рефинансировать долги [из-за условий кредита], не сможем выплачивать пенсии, пособия будет сложно выплачивать", - сказал он. Экономист подчеркнул, что экономика Великобритании находится на грани коллапса. Он сравнил нынешнюю ситуацию с положением страны в 1976 году, когда Лондон на фоне высоких цен на энергоносители и деиндустриализации в итоге обратился за кредитом к МВФ.

Ранее бывший глава МИД Соединенного Королевства (2001-2006) Джек Стро в интервью газете The Times заявил, что правительству Великобритании придется повышать налоги для реализации взятых на себя обязательств по увеличению военных расходов. По его мнению, кабмин будет вынужден "идти на жесткие сокращения, прежде всего бюджета социальной защиты".

В марте 2025 года министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Лиз Кэндалл объявила, что правительство лейбористов усложнит правила получения ряда социальных пособий ради ежегодной экономии 5 млрд фунтов ($6,8 млрд) бюджетных средств. Прошлой осенью британские власти пошли на повышение некоторых налогов и отмену топливных выплат в зимний период для большей части пенсионеров, мотивировав это "черной дырой" в бюджете.