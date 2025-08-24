ООН: около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей 19 августа

Южнокорейские военнослужащие сделали предупредительные выстрелы, сообщает Командование ООН

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли границу с Республикой Корея 19 августа, из-за чего южнокорейская сторона сделала предупредительные выстрелы. С таким утверждением выступило агентство Yonhap, сославшись на Командование ООН.

"Группа расследования при комиссии по обеспечению перемирия Командования ООН выявила, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии пересекли военную демаркационную линию в районе, где они вели строительство", - заявил представитель командования.

"Вооруженные силы Республики Корея транслировали несколько предупреждений в целях уведомления, что те пересекли демаркационную линию, но [военные КНДР] не реагировали, - утверждает представитель Командования ООН. - Вооруженные силы Республики Корея произвели предупредительные выстрелы в специально предназначенном районе, чтобы вынудить солдат Корейской народной армии вернуться к северу от линии".

Накануне заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ко Чон Чхоль сообщил, что вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР 19 августа. В Сеуле подтвердили, что предупредительные выстрелы имели место 19 августа, но заявили, что это было сделано в ответ на нарушение военной демаркационной линии.

Аналогичный случай произошел в апреле 2025 года и июне 2024 года.

Командование ООН занимается надзором за выполнением условий перемирия после Корейской войны.