Они будут бороться с преступностью, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов планирует в сентябре перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, подобный план разрабатывается уже несколько недель. Как заявил изданию один из источников, эта модель в будущем может использоваться в других крупных городах для борьбы с преступностью, бездомными и нелегальными мигрантами. Как отмечает газета, бойцы Нацгвардии могут быть переброшены в третий по численности населения город США уже в сентябре.

В июне администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на протесты местных властей, перебросила в Лос-Анджелес 4 тыс. нацгвардейцев и 700 морских пехотинцев. Привлечение кадровых военных к подобным операциям в Чикаго также обсуждалось, однако, как указали два собеседника издания, подобный сценарий по-прежнему считается маловероятным.

Белый дом не стал комментировать газете эту информацию, а представитель Пентагона заявил, что не будет спекулировать на тему будущих операций. Пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс Мэтт Хилл заявил изданию, что администрация США не связывалось с местными властями по поводу возможного размещения на его территории бойцов Национальной гвардии. Он также отметил, что руководство штата не поддержит такую инициативу.

Как указывается в материале WP, Чикаго, население которого составляет около 2,7 млн человек, лидирует среди других городов США по общему количеству убийств уже 13 лет подряд. В 2024 году там были убиты 573 человека.

Привлечение Нацгвардии

По данным The Washington Post, в настоящее время 2,2 тыс. бойцов Национальной гвардии США участвуют в операциях по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью в Вашингтоне. Трамп также перевел полицию столицы под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут привлечь Вооруженные силы США. В пятницу Пентагон заявил, что военнослужащим в американской столице вскоре будет разрешено носить огнестрельное оружие.

Как сообщил ранее в субботу телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне, около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности. По словам собеседников телеканала, больше всего нацгвардейцев направят в Техас. Кроме того, они будут размещены в штатах Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта.