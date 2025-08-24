Код для Grok 3.0 выйдет "приблизительно через шесть месяцев", добавил американский предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что исходный код чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok 2.5 стал открытым.

"Модель Grok 2.5, которая была нашей лучшей моделью в прошлом году, теперь доступна с открытым исходным кодом", - написал миллиардер в Х.

Он добавил, что откроет исходный код для модели Grok 3.0 "приблизительно через шесть месяцев".

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на базе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.