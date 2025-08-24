Белоруссия настроена на взаимовыгодное сотрудничество с украинским народом, подчеркнул президент республики

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Белоруссия настроена на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с украинским народом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

"Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев, - сказал глава государства в ходе поздравления народа Украины с Днем независимости. - Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями".

По словам Лукашенко, жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой, отметил президент.

"От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - добавил он.