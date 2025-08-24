Норвегия предоставит Украине средства ПВО на сумму более чем $695 млн

Вместе с Германией страна также профинансирует закупку для украинской стороны двух систем Patriot с боеприпасами

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Норвегия выделит около 7 млрд крон (более $695 млн) на средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом сообщило правительство королевства.

"Норвегия выделяет около 7 млрд крон на противовоздушную оборону [Украины]. Системы ПВО будут поставляться из Германии", - говорится в сообщении.

Правительство Норвегии объявило о достижении договоренности с Германией о закупке для Киева двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с полным боекомплектом. Украине также будут предоставлены немецкие радары TRML-4D производства компании Hensoldt и системы ПВО малой дальности Typhon 2 компании Kongsberg.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала вооруженного конфликта она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.