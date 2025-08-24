Это будет большим достижением в двусторонних отношениях, заявил посол Украины в южноазиатской республике Александр Полищук

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Киев работает с Нью-Дели над подготовкой поездки Владимира Зеленского в Индию и согласовывает ее даты. Об этом заявил агентству ANI посол страны в южноазиатской республике Александр Полищук.

Как напомнил дипломат, премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пригласил Зеленского приехать в Индию. "Стороны работают над этим. Мы ожидаем, что он обязательно приедет в Индию. Это будет большим достижением в наших двусторонних отношениях", - сказал Полищук, добавив, что точная дата сейчас согласовывается.

11 августа Моди и Зеленский провели телефонный разговор, договорившись запланировать личную встречу в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

Индия последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине за столом переговоров. Республика не присоединилась к западным санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Нью-Дели активно контактировал с РФ и Украиной по вопросам урегулирования. Моди посетил Москву и Киев, проводил телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.