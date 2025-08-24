Колонну возглавил бывший президент страны Игорь Додон

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Многотысячный марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма начался в Кишиневе. Как передает корреспондент ТАСС, колонна двинулась по центральному проспекту столицы от памятника "Освобождение" к мемориальному комплексу "Вечность", где традиционно проходит церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам советских солдат. Демонстрацию возглавил экс-президент страны Игорь Додон, депутаты парламента от Партии социалистов Республики Молдова, лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев и другие общественные деятели.

"Этот праздник объединяет людей. Мы - потомки победителей и никому не позволим поставить это под сомнение", - сказал Додон журналистам. По его словам, после возложения цветов праздничные мероприятия продолжатся на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где проходили одни из самых кровопролитных сражений Ясско-Кишиневской операции. Участники демонстрации скандируют "Победа!", "Фашизм не пройдет!".

Додон подверг критике новые учебники истории, которые искажают факты о Великой Отечественной войне, пытаются оправдать преступления воевавших на стороне гитлеровской Германии румынских солдат. Политик заверил, что после смены власти в стране эти учебники будут заменены.

Ранее прозападное правительство Молдавии выступало с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако это предложение было негативно воспринято общественностью и отложено. В 2025 году правительство отказалось предоставить главную площадь города организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят много людей.