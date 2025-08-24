Эксперт де Зайас: Россия с начала конфликта на Украине действовала по Уставу ООН

Американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека напомнил о пункте о запрете не только использования силы, но и угрозы ее применения

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия с самого начала конфликта на Украине действовала в соответствии с Уставом ООН. Такое мнение ТАСС выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

По его оценкам, НАТО - это "не оборонительный альянс, а военная коалиция", расширение которой представляет для России экзистенциальную угрозу. Эксперт напомнил, что пункт 4 статьи 2 Устава ООН запрещает не только применение силы, но и угрозу ее применения. По мнению де Зайаса, именно об угрозе применения силы шла речь, когда альянс планировал расширяться до территории Украины, "вооружал ее до зубов" и "сверг украинское правительство, чтобы поставить на его место другое, марионеточное и антироссийское".

"Что делать, если вы соблюдаете Устав ООН? Именно то, что сделала Россия", - считает эксперт. По словам юриста, с начала 2000-х годов Россия "снова и снова напоминала Западу о юридически обязывающем обещании" о нерасширении НАТО на восток.

Де Зайас отметил, что обещание занимавшего в 1989-1992 годы пост госсекретаря США Джеймса Бейкера о нерасширении альянса в восточном направлении подтверждается записями его встреч с советским руководством, которые предшествовали объединению Германии в 1990 году. "Когда президент или госсекретарь дают обещание, то оно становится обязательным", - подчеркнул эксперт.