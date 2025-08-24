Украинский министр обороны сообщил, что выпуск будет вестись на территории обеих стран

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина и Швеция договорились о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив, что именно они намерены производить.

При этом Шмыгаль добавил, что Украина и Швеция обсуждают сотрудничество в сфере военной авиации. "Отдельная тема - сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Поблагодарил шведское правительство, в частности за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890", - добавил он.

По его словам, со Швецией также обсуждается возможность активизации сотрудничества в сфере космических технологий.