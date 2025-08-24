На заседании представят обновленную информацию о ходе переговоров по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, указывает Ynet

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Израильский кабинет министров по вопросам политики и безопасности на заседании 26 августа рассмотрит план захвата города Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, входящим в узкий кабмин министрам будет предложено проголосовать за утверждение плана операции в городе Газа. Кроме того, на заседании будет представлена обновленная информация о ходе переговоров по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, указывает Ynet.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа прибыл в палестинский анклав, где записал видеообращение. В нем он сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по захвату города Газа. Кроме того, он заявил, что поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и "прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - "идут рука об руку", то есть будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент израильской армии в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил армейские планы захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".