Президент США выразил мнение, что сейчас самое время положить конец конфликту

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по случаю Дня независимости Украины направил Владимиру Зеленскому послание, в котором отметил, что Вашингтон поддерживает урегулирование украинского конфликта путем переговоров.

"США поддерживают урегулирование путем переговоров, которое приведет к прочному, долгосрочному миру", - говорится в послании Трампа, которое Зеленский разместил на своей странице в соцсети X.

Президент США выразил мнение, что сейчас самое время положить конец конфликту. Зеленский в своем посте высказал надежду, что совместными усилиями удастся завершить конфликт. Хотя перед этим в видеообращении по случаю Дня независимости Зеленский заявил о нежелании идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.

Ранее бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров подчеркнул в беседе с ТАСС, что Зеленский просто боится напрямую возражать Трампу, поэтому будет демонстрировать двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования.