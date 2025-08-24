Прозападное правительство Молдавии не поддерживает праздники, посвященные победе в Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Молдавские полицейские препятствуют проведению автопробега в честь 81-й годовщины освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил принимающий участие в акции экс-президент Игорь Додон в своем Telegram-канале.

"Несколько сотен машин выехали из Кишинева. К сожалению, полиция останавливает автоколонну, дробит. Но я думаю, что мы все-таки доедем. Уверен, что победа будет за нами", - сказал политик.

Утром 24 августа в Кишиневе прошел многотысячный марш и церемония возложения цветов на мемориале воинской славы "Вечность". В нем приняли участие депутаты парламента, политики и общественные деятели. Торжества продолжатся на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", расположенном в 60-70 км на восток от Кишинева, где проходили одни из самых кровопролитных сражений Ясско-Кишиневской операции 1944 года. По словам Додона, в автопробеге принимают участие около 400 автомобилей.

Прозападное правительство Молдавии не поддерживает праздники, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Ранее власти республики выступали с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако это предложение было негативно воспринято общественностью и отложено. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь города организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят много людей.