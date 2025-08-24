Стратегия Владимира Зеленского и его европейских союзников противоречит усилиям президентов России и США по достижению мира, считает обозреватель издания Берджан Тутар

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Стратегия Владимира Зеленского и его союзников в Европе препятствует усилиям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет турецкая газета Sabah, обращая внимание на отказ Киева идти на компромиссы.

"Стратегия, которой следуют Зеленский и его европейские союзники, противоречит усилиям российского и американского лидеров по достижению общего мира", - отмечает обозреватель издания Берджан Тутар. По его мнению, в Киеве и Европе стараются представить совместные усилия России и США по достижению мира в качестве "полной капитуляции".

"Зеленский демонстрирует непримиримый подход. Даже западные СМИ отмечают, что Зеленский до сих пор отвергал все предложения президента США. Хотя на Украине проживают миллионы граждан русского происхождения, Зеленский отказывается отменить законодательство, запрещающее русский язык. При этом Путин <...> своей дипломатической позицией срывает операции Запада по формированию общественного мнения", - полагает журналист.