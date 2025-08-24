Политолог Балаж Ярабик полагает, что Киев откажется отдавать Донбасс

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Украина достигла той точки, когда может согласиться на территориальные уступки в обмен на западные гарантии безопасности. Такое мнение высказал бывший европейский дипломат в Киеве, политолог Балаж Ярабик.

"Если для обмена ей (Украине - прим. ТАСС) придется отказаться от Донбасса, я думаю, она откажется", - заявил он в комментарии газете The New York Times.

Эксперт добавил, что это может быть сделано "в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

19 августа в Вашингтоне состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.