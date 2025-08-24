Китайские власти рассчитывают, что председатель Госдумы России возглавит делегацию, которая посетит страну с 25 по 26 августа

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Власти Китая рассчитывают, что председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит народную республику на предстоящей неделе. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, ожидается, что "по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент - прим. ТАСС) Чжао Лэцзи председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа".

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент России Владимир Путин и главы других государств - членов объединения.