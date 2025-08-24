Том Баррак и премьер-министр Израиля обсудили ограничение ударов еврейского государства по Ливану и переговоры с Сирией, сообщил журналист портала Барак Равид

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак прибыл в Израиль, где провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Спецпредставитель США Том Баррак прибыл в Израиль и в воскресенье встретился с Нетаньяху, чтобы обсудить просьбу [президента США Дональда] Трампа к Израилю ограничить удары по Ливану, а также обсудить вопрос переговоров с Сирией", - написал журналист в Х.

Равид добавил, что эмиссар также встретился с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, главой МИД еврейского государства Гидеоном Сааром, а также с израильским министром обороны Исраэлем Кацем.