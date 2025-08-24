Глава словацкого дипведомства Юрай Бланар призвал стороны украинского конфликта прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру

БРАТИСЛАВА, 24 августа. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод "Дружба" противоречат интересам не только Словакии, но и Украины. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, выступая на телеканале Joj24.

"Атаки украинской армии на нефтепровод "Дружба", по которому течет нефть из России в Словакию, не только противоречат национально-государственным интересам Словакии, но они не приносят пользу и самой Украине", - отметил министр.

Бланар проинформировал, что в воскресенье атаки ВСУ на нефтепровод стали темой обсуждения во время его телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Глава словацкого МИД напомнил коллеге, что расположенный в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft поставляет свои продукты на Украину. Они покрывают 10% ежемесячного потребления нефтепродуктов в этой стране.

Министр призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине. Его участникам, по словам министра, необходимо прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру. "Мы обращаем внимание, что, несмотря на проходящие переговоры [об урегулировании конфликта], эти атаки учащаются и это влияет на критическую инфраструктуру, от [функционирования] которой зависят Словакия и Венгрия", - сказал министр.

Между тем руководитель группы советников словацкого премьер-министра Эрик Калиняк на телеканале ТА3 выразил мнение, что атака ВСУ на нефтепровод "Дружба" сродни террористической. "Я против вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока она не начнет вести себя нормально, не начнет уважать международное право", - сказал он.