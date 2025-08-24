Руководитель общественной организации "Венгерский круг мира" считает, что европейским лидерам придется "проглотить лягушку" и доказать, что они хотят мира

БУДАПЕШТ, 24 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Лидерам Западной Европы придется "проглотить лягушку" и возобновить диалог с Россией, доказав, что они действительно хотят мира на Украине. Использовав это популярное на Западе выражение, означающее "сделать в первую очередь самое неприятное", руководитель общественной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо описал ситуацию, в которую загнали себя страны Евросоюза.

Комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС консультации между США и ЕС по вопросу о гарантиях безопасности для Украины, он выразил мнение, что цель этого состоит не только в прекращении конфликта, но и "в подготовке к признанию неизбежного - необходимости урегулирования отношений с Россией". По его словам, Западная Европа должна "нащупать пути возобновления демонстративно прерванного диалога с Москвой". Соединенные Штаты опередили европейцев в решении этой задачи, "заявив, что Украина не может быть членом НАТО, а Крым принадлежит России, и теперь Западная Европа должна "проглотить лягушку" и доказать, что она действительно хочет мира", отметил Шимо.

Президент США Дональд Трамп "смотрит значительно дальше, чем лидеры западноевропейских держав, поскольку он не только осведомлен об изменившемся балансе сил в пользу Востока, но и ведет диалог с Россией, от которого европейское крыло НАТО до сих пор воздерживалось", пояснил эксперт. Американскому лидеру "известны намерения Москвы относительно мирного процесса", поскольку 15 августа он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, добавил руководитель венгерской НПО.