Вэнс: США добросовестно участвуют в переговорном процессе по Украине

Американский вице-президент также отметил, что Россия пошла на значительные уступки лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Россия проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, США добросовестно ведут переговорный процесс. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Нет, это совершенно не так, - сказал он в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос, водит ли Россия США за нос. - Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту [США Дональду] Трампу. На самом деле, впервые за три с половиной года они проявили гибкость в своих основных требованиях".

Вэнс добавил, что США "добросовестно участвуют в переговорном процессе". "Мы стараемся вести как можно больше переговоров как с русскими, так и с украинцами, чтобы прекратить кровопролитие", - отметил он.

Вице-президент также заявил, что США не исключают введение санкций в отношении РФ в будущем, но эти решения будут приниматься на индивидуальной основе.

"Санкции не сняты с повестки дня, но мы будем принимать такие решения отдельно по каждому случаю", - сказал он.