Израиль нанес удар по военным объектам хуситов в районе Саны

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Израиль нанес удар по военным объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в районе столицы Йемена Саны, включая комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре террористического режима хуситов в районе Саны, включая военный объект, где расположен президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хизаз", а также объект хранения топлива", - говорится в сообщении. "Все они использовались для военной деятельности террористического режима хуситов", - отметили в пресс-службе.

По данным гостелерадиокомпании Kan, 22 августа при обстреле израильской территории из Йемена хуситы впервые применили ракету с кассетным боезарядом.