Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Канада и Украина подписали в Киеве соглашение о совместном производстве военной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, - написал Шмыгаль в Telegram-канале. - Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде".

По его словам, достигнутые договоренности будут способствовать обмену технологиями и помогут "обеспечить ВСУ современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе".

Пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни со своей стороны сообщила, что на инвестиции в предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупок беспилотников и средств электронного и другого противодействия таким системам планируется выделить 220 млн канадских долларов (порядка $159 млн).

Утром в воскресенье Шмыгаль также заявлял, что о совместном производстве военной продукции договорились Украина и Швеция.