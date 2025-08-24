Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" отметил, что РФ расколола НАТО

БУДАПЕШТ, 24 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Среди стран Запада наметились разногласия в подходе к Украине, России удалось расколоть НАТО и заставить участников альянса признать необходимость диалога. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя различия в позициях США и Западной Европы относительно украинского урегулирования.

"Среди западных союзников наблюдаются признаки разногласий относительно будущего Украины. Европейские союзники по НАТО не знают, что делать теперь, когда "большой брат" склоняется к компромиссу с Москвой", - отметил эксперт.

По его словам, "британо-франко-германское объединение сторонников войны, известное как "коалиция желающих", встречает сопротивление американцев".

"Несомненно, России удалось расколоть НАТО и заставить западных союзников признать необходимость диалога" с Москвой, считает Шимо. Теперь лидерам стран Западной Европы придется "вылезать из траншеи, которую они вырыли для России, но в которую провалились сами", добавил руководитель венгерской НПО.