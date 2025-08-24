По словам вице-президента США, американцы должны гордиться тем, что у них есть лидер Дональд Трамп, "который пытается остановить кровопролитие"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован в течение полугода.

"У нас есть президент, который активно занимается дипломатией для прекращения кровопролития. Так и должно быть. Полагаю, что американцы должны испытывать гордость по этому поводу. Какой бы ни был исход - закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Вэнс добавил, что осознает невозможность прекращения конфликта "в одночасье", и заверил, что США продолжат добиваться его урегулирования дипломатическими средствами.