Срок обучения составляет семь недель

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных в 2026 году.

"Продление операции Interflex как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны" Джоном Хили, отмечается в сообщении военного ведомства. По словам министра, с начала 2022 года во время этой программы по обучению новобранцев ВСУ свыше 50 тыс. украинцев получили "жизненно важные боевые навыки".

Обучение, срок которого увеличен с пяти до семи недель, осуществляется преимущественно на территории Великобритании.