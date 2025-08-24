МИД ФРГ: Киеву нужны гарантии, "примерно соответствующие" членству в НАТО

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль сказал, что перечень государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине, следует расширить за пределы Европы

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил мнение, что круг гарантов безопасности Украины должен быть расширен и эти гарантии должны быть "очень близки к тому, что означает членство в НАТО".

Выступая в Берлине на дне открытых дверей, организованном правительством ФРГ, Вадефуль сказал, что перечень государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине, следует расширить за пределы Европы, прежде всего за счет США. По словам министра, порядка 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев. Глава МИД ФРГ утверждал, что Украине необходимы гарантии безопасности, "приблизительно соответствующие членству в НАТО".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

19 августа в Вашингтоне состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих" и онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий.