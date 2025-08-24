Недавняя атака Израиля не заставит "Ансар Аллах" прекратить операции в поддержку населения сектора Газа, заявил источник, близкий к политбюро движения

ДОХА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", готовы нанести удары по целям в Израиле в ответ на обстрел Саны. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к политбюро "Ансар Аллах".

"Израильский враг атаковал гражданские объекты в Сане, в результате есть жертвы и раненые среди мирных жителей. Йеменские вооруженные силы готовы нанести ответные удары, которые заставят противника пожалеть об агрессии в отношении йеменского народа", - сказал собеседник агентства, заверив, что недавняя атака Израиля не заставит хуситов прекратить операции в поддержку населения сектора Газа.