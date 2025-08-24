Жерар Аро подчеркнул, что главы европейских государств настаивают на непреклонности в отношении России, "но не предлагают при этом практических средств для достижения победы, невозможной в текущих условиях"

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Европа демонстрирует беспомощность в контексте конфликта на Украине, отказываясь признать уход Запада на второй план в новом миропорядке. Такое мнение выразил бывший посол Франции в США Жерар Аро на страницах журнала Le Point.

"Мы переживаем конец эпохи господства Запада, - указал дипломат. - Это связано как с постепенным изменением мирового баланса сил не в пользу Запада, так и с тем, что американский "жандарм", который был его лидером и защитником, больше не хочет играть эту роль".

По мнению Аро, "ничто так ясно не демонстрирует сложившуюся ситуацию, как конфликт на Украине, который в гротескной форме отражает непонимание и неприятие грядущего мира со стороны европейских лидеров и аналитиков". Дипломат подчеркнул, что главы европейских государств вновь и вновь настаивают на непреклонности в отношении РФ, "но не предлагают при этом практических средств для достижения победы, невозможной в текущих условиях".

"Мы становимся защитниками принципов, за которые не готовы бороться, тем самым обрекая себя на беспомощное морализаторство, которое даже не является добродетельным, поскольку насквозь пронизано двойными стандартами", - заключил экс-посол.