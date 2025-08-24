Посягательство на энергетическую безопасность республики следует расценивать как нарушение суверенитета, указал глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Венгрия отвергает угрозы Украины и считает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" нападением на ее суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя последние высказывания Владимира Зеленского.

"Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В последние дни Украина предприняла серьезное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность", - добавил министр.

На этой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с Москвой.