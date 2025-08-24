К парламентским выборам для жителей Приднестровья откроют 12 участков

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) откроет к парламентским выборам для жителей Приднестровья 12 участков для голосования, что почти втрое меньше, чем на прошлогодних выборах президента.

"ЦИК приняла решение об организации 12 избирательных участков для граждан, имеющих право голоса и проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра", - информирует пресс-служба ведомства. Зампредседателя ЦИК Павел Постика объяснил, что такое количество соответствует положениям избирательного кодекса. К выборам на территории Молдавии с населением около 2,4 млн человек подготовят примерно 2 тыс. избирательных участков. По данным правительства Молдавии, на территории Приднестровья проживают около 300 тыс. человек с молдавскими паспортами.

Ранее обеспокоенность в связи с возможными планами сокращения числа участков выразил парламент Приднестровья, который призвал власти Молдавии открыть для приднестровцев 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года. На президентских выборах в 2024 году на правом берегу Днестра функционировали всего 30 участков. Молдавская оппозиция назвала сокращение дискриминационным и связала его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. Там также напомнили, что в прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на 2 участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать. К этим выборам ЦИК Молдавии планирует открыть за границей 293 участка в 40 странах. Больше всего их будет в Италии (73 участка), Германии (36 участков), Франции (26 участков), Великобритании и Румынии (по 23 участка).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.