В случае нарушения перемирия из-за недоразумения или провокации мирные переговоры нужно будет "начинать не с нуля, а ниже нуля", считает публицист

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Режим прекращения огня, на установлении которого настаивают европейские лидеры и Владимир Зеленский, может поставить под угрозу переговорный процесс по достижению мира на Украине. Такое мнение выразила немецкий журналист и публицист Габриэле Кроне-Шмальц.

По ее словам, с человеческой точки зрения прекрасно, когда "оружие не гремит, а бомбы не падают". Однако с точки зрения устойчивости переговорного процесса ситуация обстоит иначе. "В случае перемирия исчезает давление, направленное на завершение переговоров", - сказала журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По ее словам, с учетом того, что у России был негативный опыт касательно обещаний западных стран относительно минских договоренностей, возникает вопрос, зачем ей идти на такой шаг. "Только для того, чтобы ждать, что время будет использовано для того, чтобы снова накачать Украину техникой, оружием и так далее?" - отмечает Кроне-Шмальц. Она также указывает, что в случае нарушения перемирия из-за недоразумения или провокации мирные переговоры нужно будет "начинать не с нуля, а ниже нуля". По мнению публициста, такой вариант развития событий представляет собой "еще большую угрозу" переговорному процессу.

21 августа украинское издание "Страна" сообщило, что Владимир Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию. Такой вывод издание сделало после выступления Зеленского на встрече с журналистами.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники информировала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа с Зеленским, заявив на камеру о необходимости прекращения боевых действий на Украине перед возможной встречей президента РФ Владимира Путина и Зеленского.