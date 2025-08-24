Оба пункта будут работать на территории посольства в Москве

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила к парламентским выборам два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван. Как свидетельствует опубликованное на сайте ведомства постановление, оба пункта для голосования будут работать на территории посольства в Москве, как и на президентских выборах в 2024 году.

По данным ЦИК, молдаване из России проявили наибольшую активность при предварительной регистрации, на основании которой ЦИК должен был принимать решение о количестве избирательных участков. Однако там такую активность назвали "подозрительной", заявив о возможных "скоординированных действиях" якобы с целью "ввести в заблуждение ЦИК". Ранее МИД Молдавии также не рекомендовал открывать избирательные участки за пределами посольства в Москве, мотивируя это решение якобы существующими угрозами безопасности для молдавских граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии. По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в ключевых российских городах.

На выборах президента Молдавии в 2024 году на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать. Иностранные наблюдатели отметили злоупотребления административным ресурсом и неравные возможности для конкурентов. После этого молдавские оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы властями и назвали Майю Санду "нелегитимным президентом".

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная Санду прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.