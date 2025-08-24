Палестинское движение призвало все арабские и исламские государства поддержать Сану

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Последний удар израильских ВВС по территории Йемена представляет собой нарушение суверенитета всех арабских государств. Такое мнение выразило руководство палестинского движения ХАМАС.

"Агрессия Израиля против Йемена - это вопиющее нарушение норм международного права и посягательство на суверенитет всех арабских стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов. В ХАМАС призвали все арабские и исламские страны "поддержать Йемен перед лицом этой атаки" и поблагодарили сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) за их действия, направленные против Израиля.

В воскресенье принадлежащий "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah проинформировал, что Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны, которая находится под контролем хуситов. Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанция "Хазиз". Согласно утверждению источника Al Masirah в министерстве обороны хуситов, силы ПВО мятежников отбили нападение большей части самолетов ВВС Израиля, заставив их покинуть воздушное пространство Йемена. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 35 получили ранения.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, военные нанесли удары по объектам хуситов в районе Саны, включая комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. По данным израильской армии, все они использовались в военных целях.