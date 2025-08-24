Минздрав Йемена: число погибших при ударах Израиля выросло до четырех

Еще 67 человек получили травмы в результате обстрела

ДОХА, 24 августа. /ТАСС/. Число жертв в результате ударов Израиля по йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах", увеличилось до четырех, ранения получили 67 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения повстанцев.

"По предварительным данным, в результате нападения Израиля на Сану погибли четыре человека, 67 получили ранения", - цитирует принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah заявление ведомства.

24 августа Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны. Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum Company и электростанция "Хазиз". Согласно утверждению источника Al Masirah в министерстве обороны хуситов, силы ПВО мятежников отбили нападение большей части самолетов ВВС Израиля, заставив их покинуть воздушное пространство Йемена. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные атаковали объекты хуситов в районе Саны, включая комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. По данным израильской армии, все они использовались в военных целях. Как сообщил ТАСС источник, близкий к политбюро "Ансар Аллах", сформированные мятежниками вооруженные силы намерены совершить удары по целям в Израиле в ответ на обстрел йеменской столицы.