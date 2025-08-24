Ахмед аш-Шараа также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Делегации Сирии и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Об этом заявил на встрече с представителями арабских СМИ в Дамаске президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Мы достигли прогресса на пути к двусторонним договоренностям, - указал аш-Шараа, слова которого приводит телеканал Syria TV. - Соглашение, которое обсуждается, будет основываться на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах, установленной в 1974 году".

Он отметил также важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, подчеркнув, что "без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона".

20 августа министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии. Была подчеркнута необходимость разработки четкого механизма по возобновлению действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.