Связь с Израилем очень важна для Христианско-социального союза, заявил Маркус Зёдер

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер Баварии Маркус Зёдер выступил против введения санкций в отношении Израиля и признания государственности Палестины.

Таким образом, относительно позиции ФРГ по Израилю Зёдер дистанцировался от младшего партнера блока ХДС/ХСС по коалиции - СДПГ - и в некоторой степени от канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Для Баварии и для ХСС связь с Израилем очень и очень важна", - заявил политик в интервью телеканалу ARD. "Именно поэтому мы против санкций в отношении Израиля. Мы против одностороннего признания палестинского государства", - отметил лидер ХСС. В то же время он выступил за увеличение гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Что касается поставок оружия Израилю, Зёдер назвал себя "более сдержанным", чем канцлер. "Однако это было его политическое решение, и в конечном итоге мы должны его уважать", - резюмировал премьер Баварии. "Но для нас сейчас важно не делать того, чего требует СДПГ: не вводить санкции против Израиля. Сейчас я хотел бы, чтобы ХАМАС наконец освободил заложников, чтобы положить конец тому, что так беспокоит всех нас, особенно в секторе Газа", - резюмировал Зёдер.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Адис Ахметович отметил, что правительство ФРГ должно усилить давление на Израиль и рассмотреть возможность ужесточения санкций в связи с планами еврейского государства по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан.

8 августа Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые тот может применить в секторе Газа. Этот шаг он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых было принято кабинетом министров Израиля". За это Мерца резко раскритиковали как однопартийцы, так и в ХСС - родственной партии ХДС. На этом фоне канцлер ФРГ заявил, что правительство Германии продолжит помогать Израилю обороняться. Однако оно не может поставлять оружие для конфликта, который может привести к сотням тысяч жертв среди мирного населения.