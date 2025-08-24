Сибига резко отреагировал на высказывания Сийярто

Министр иностранных дел Украины заявил, что не нужно указывать Владимиру Зеленскому, что и когда делать или говорить

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позволил себе резкие высказывания в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Заявление Сибиги опубликовано в X.

"Я отвечу в манере Венгрии. Не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в руках ее властей. Диверсифицируйте поставки [топлива] и станьте независимыми, как и вся Европа", - написал Сибига.

Ранее 24 августа Владимир Зеленский, отвечая на пресс-конференции в Киеве на вопрос, усилили ли удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" шансы Киева на снятие вето со стороны Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, ответил: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".

Эти высказывания почти сразу вызвали негативную реакцию Будапешта, в частности, Сийярто заявил, что "в последние дни Украина предприняла серьезное посягательство на безопасность энергоснабжения Венгрии, а посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет".

"Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность", - отметил Сийярто.

На этой неделе ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с Москвой.