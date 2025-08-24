Такое решение приняли из-за угрозы вооруженных вылазок арабских ополченцев

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Командование курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) объявило о введении комендантского часа в городе Ракка на Евфрате, который будет действовать с 00:00 до 05:00 по местному времени. Как передал телеканал Rudaw, такое решение принято из-за угрозы вооруженных вылазок со стороны ополченцев местных арабских племен.

Ранее пресс-служба СДС распространила коммюнике, в котором сообщается об отражении курдскими бойцами 24 августа нападения на их командный пункт в городе Эль-Джунейна на западе провинции Дейр-эз-Зор. Курды возложили ответственность за эту атаку на группировки, поддерживаемые войсками переходного правительства.

"Наши отряды открыли огонь по нападавшим, что привело к потерям в их рядах, - отмечается в тексте. - При отражении атаки пять бойцов получили ранения различной степени тяжести". СДС требует от властей Дамаска "обуздать членов группировок и заставить их прекратить вероломные нападения, которые дестабилизируют обстановку".

Источники Rudaw сообщили также об ожесточенных перестрелках, которые идут на восточном и западном берегу реки Евфрат в окрестностях города Дейр-эз-Зор - административного центра одноименной провинции. Стороны применяют пулеметы и гранатометы, об убитых и раненых сведений не приводится.

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что до конца нынешнего года все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.

9 августа сирийские власти объявили о своем отказе участвовать в переговорах с СДС, которые планировалось провести в Париже под эгидой Франции и США. Они обвинили курдов в попытке спровоцировать иностранное вмешательство в дела Сирии.