Подполье: уезжающие из подконтрольной Киеву Херсонщины сталкиваются с коррупцией

В пророссийском подполье также отметили, что украинская власть в Херсоне давно покинула город

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жители подконтрольной Киеву территории Херсонской области, уезжая по эвакуации, объявленной властями, сталкиваются с коррупцией и бюрократией, и им приходится возвращаться обратно. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Для людей Херсонской области по заявлению украинских властей организована эвакуация, но по факту дела обстоят следующим образом. Людям обещают помощь с переездом и социальную поддержку, а по факту жители сталкиваются с коррупцией и бесконечной бюрократией и им приходится возвращаться обратно, подвергаю свою жизнь в таких условиях опасности. Местные активисты пытаются с этим бороться, но все тщетно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинская власть в Херсоне давно покинула город, городская администрация не работает на месте, а чиновники демонстрируют активность через социальные сети и личные блоги. При этом, добавил собеседник агентства, решением коммунальных и социальных проблем никто не занимается.