Пекин будет активно создавать условия для возобновления диалога, заявил заместитель министра иностранных дел Китая

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайские власти выступают за сохранение твердой позиции всех заинтересованных сторон в урегулировании иранской ядерной проблемы политическими методами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Китай надеется, что все заинтересованные стороны будут твердо придерживаться урегулирования иранской ядерной проблемы политико-дипломатическими средствами", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ма Чжаосюя, который 24 августа провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Каземом Гарибом Абади.

Как уточнил замглавы МИД КНР, процесс решения этого вопроса "вновь оказался на решающем перепутье". По его словам, Пекин будет активно создавать благоприятные условия для скорейшего возобновления диалога, занимать объективную и беспристрастную позицию, играть конструктивную роль и поощрять продвижение переговоров.

Как сообщило Министерство иностранных дел Китая, Казем Гариб Абади высоко оценил вклад китайской стороны в политико-дипломатическое урегулирование иранской ядерной проблемы. Он также подтвердил готовность Ирана усилить координацию с КНР.