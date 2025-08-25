Другие партнеры Соединенных Штатов не могут добиться такого же отношения, считает директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета

ШАНХАЙ, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Соединенные Штаты предоставляют Израилю уникальные гарантии безопасности, которых не могут добиться другие партнеры Вашингтона. Так директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган прокомментировал в беседе с ТАСС слова Владимира Зеленского об американских гарантиях безопасности в отношении Израиля.

"Особые отношения между США и Израилем вышли за рамки традиционных практических интересов и стали своего рода религиозным и моральным обязательством для всех администраций США, ни одна другая страна не имеет подобного уровня отношений [с США]", - сказал эксперт.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Израиль и Соединенные Штаты поддерживают особые отношения, не имеющие аналогов среди других партнеров Вашингтона. "Соединенные Штаты считают выживание и безопасность Израиля неотъемлемой частью своих национальных интересов, на что не может рассчитывать никто из других партнеров [США]", - отметил Сунь Дэган.

По информации агентства УНИАН, ранее Владимир Зеленский, говоря о возможных гарантиях безопасности, привел отношения Израиля и США в качестве примера.