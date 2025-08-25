Yonhap: лидер Южной Кореи отверг обвинения в прокитайской позиции

Ли Чжэ Мён заявил, что выступает за поддержание хороших отношений с КНР в национальных интересах

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что выступает за поддержание хороших отношений с Китаем, руководствуясь национальными интересами, а не прокитайскими позициями. Его слова приводит агентство Yonhap.

"В основе нашей дипломатии лежит альянс Республики Корея и США. Но разве мы можем порвать отношения и жить без Китая? Если отказ от разрыва связей с Китаем делает меня прокитайским [президентом], то в этом смысле считайте меня прокитайским", - сказал Ли Чжэ Мён, направляясь на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтон.

Ранее некоторые южнокорейские издания начали высказывать обеспокоенность, что часть экспертного сообщества в США может считать, что Ли Чжэ Мён придерживается прокитайских позиций. По мнению СМИ, ряд прошлых высказываний политика мог создать ему такой образ. Ли Чжэ Мён назвал такие оценки субъективными, а свою политику - прагматичной.

До поездки в Вашингтон президент Республики Корея провел переговоры с японским премьер-министром. Ли Чжэ Мён стал первым среди южнокорейских президентов, кто в качестве места первой зарубежной поездки, за исключением многосторонних форумов, выбрал Японию, а не США.