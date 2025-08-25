Мерц: Германия больше не может финансировать систему всеобщего благосостояния

Канцлер ФРГ выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан страны из-за существенного роста расходов

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Об этом в воскресенье сообщила газета The Telegraph.

"Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно есть сегодня, больше не может финансироваться за счет наших экономических возможностей", - приводит газета слова из выступления политика на состоявшемся 23 августа партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии.

Мерц выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов. The Telegraph отмечает, что объемы финансирования, скорее всего, продолжат расти в 2025 году на фоне старения населения Германии и высокого уровня безработицы.

Как пишет газета, развитие экономики страны замедлилось, и рост ВВП составил 1,6% с 2017 года по сравнению с 9,5% в остальной части еврозоны. При этом ВВП Германии уменьшился на 0,2% в 2024 году и на 0,3% - в 2023 году.

Канцлер также выразил недовольство результатами работы правительства и призвал к "переменам и реформам", назвав их "возможными".

24 августа Мерц в своем выступлении также затронул вопросы внутренней политики, в частности, касающиеся систем социального обеспечения. Он считает, что осенью правительству ФРГ придется гораздо в большей степени сосредоточиться на вопросах экономической и социальной политики.