СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных 750 млн крон ($79 млн) на покрытие дефицита финансирования в украинском госбюджете. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о выделении 750 млн крон на 2025 год в рамках дополнительной бюджетной поддержки Украины через европейский Фонд поддержки Украины. Эта помощь поможет покрыть дефицит финансирования в украинском государственном бюджете", - отмечено в сообщении.

По словам министра внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямина Дусы, Швеция продолжает увеличивать поддержку Украины. "Благодаря новому соглашению Швеция становится первой страной в ЕС, которая намерена предоставить дополнительные средства через европейский Фонд поддержки Украины для укрепления государственного бюджета Украины. Экономическая стабильность является необходимым условием для того, чтобы Украина могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб", - добавил он.

По мнению шведских политиков, "макроэкономическая стабильность критически важна для устойчивости Украины и станет одним из самых серьезных вызовов для страны в следующем году", а финансирование бюджета Украины на 2026 год требует мер поддержки. По оценкам, потребуется до $40 млрд помощи для покрытия дефицита финансирования.

ЕС учредил Фонд поддержки Украины в 2024 году в качестве механизма помощи Киеву. Фонд финансируется государствами - членами ЕС, его объем - €50 млрд, которые будут выделены в течение 2024-2027 годов. Целями финансирования является бюджетная поддержка, стимулирование частного сектора, техническая помощь/проекты поддержки.

Общая сумма средств, выделенных Швецией на помощь Украине, составляет 95,8 млрд крон (более $10 млрд). Большая часть денег - 83 млрд крон ($8,74 млрд) - была направлена на нужды ВСУ.