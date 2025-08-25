Глава движения "Другая Украина" отметил, что такая его роль выгодна Вашингтону

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком", который ведет европейцев на бойню, но, если Европа будет втянута в войну, от него самого избавятся в первую очередь. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание, что "роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню", выгодна Вашингтону, поэтому Зеленский до сих пор у власти.

"С приходом [Дональда] Трампа Вашингтон вовсе не занял сторону Москвы, он прямо предлагает Европе дальше вкладываться в конфликт, толкая ЕС и Британию в войну с Россией. При этом Штаты явно хотят торговать с обеими сторонами конфликта, а потом традиционно добить проигравшего вместе с победителем. Отсюда и такая любовь Дональда Трампа к Владимиру Путину, поскольку Вашингтон уже определил победителя. Но надо еще Европу в войну затащить", - продолжил Медведчук.

Команда Трампа, отметил политик, заняла более выигрышную позицию. "Европа, которая раздразнила русского медведя, теперь будет валяться в ногах у Вашингтона, чтобы он ее защитил, и платить столько, сколько скажут. А Украину ресурсной сделкой сделали колонией США, защищать которую придется Европе. Штаты кругом выигрывают", - пояснил он.

Что касается президентского кресла Зеленского, указал Медведчук, оно зависит в первую очередь от воинственности канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров "коалиции желающих войны". "Но если с помощью Зеленского удастся затащить Европу в войну, то нелегитимного, в отличие от козла из скотобойни, "зарежут" первым. У него не осталось шансов на политическое будущее", - заключил он.