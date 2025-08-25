Бывший канцлер Германии считает, что ее решение было "правильным и разумным"

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) признала, что ее решение о приеме сирийских беженцев около 10 лет назад привело к усилению позиций партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), но выступила в защиту проводимого ею тогда курса.

"Из-за этого АдГ, конечно, стала сильнее", - сказала Меркель в интервью телеканалу ARD. Однако, по ее мнению, это не могло быть причиной для отказа от принятия решения, которое она считает "правильным и разумным". Экс-канцлер указала на то, что в противном случае беженцев, стремившихся попасть в ФРГ, пришлось бы силой останавливать на границах страны. "Я никогда бы не согласилась на это", - подчеркнула Меркель.

Экс-канцлер отметила, что уже тогда осознавала, какая сложная задача стоит перед страной, и сообщила, что всегда удивлялась тому, как часто ей пришлось выслушивать за фразу: "Мы справимся с этим".

Меркель считает, что Германия значительно продвинулась вперед в деле интеграции мигрантов. "Это процесс. Но до сегодняшнего дня мы многого добились. И то, что еще необходимо, нужно дальше продолжать делать", - заявила она. Бывший канцлер не считает, что ее решение о приеме сирийских беженцев поставило страну перед непосильной задачей. "Я так не считаю. Германия - сильная страна", - сказала Меркель.

На пике миграционного кризиса 2015 года она сказала фразу, которая стала культовой: "Мы справимся с этим". Однако ряд политиков и экспертов выражали мнение, что Германия не в состоянии "переварить" такое количество мигрантов.